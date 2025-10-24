Raðaði inn mörkum komin 15 vikur á leið

Handknattleikskonan Sólveig Ása Brynjarsdóttir leikur ekki meira með Fjölni á leiktíðinni þar sem hún á von á barni.
Félagið tilkynnti tíðindin á Facebook-síðu sinni. Þar kemur einnig fram að Sólveig hafi skorað tíu mörk gegn FH í 1. deildinni í byrjun tímabils, þrátt fyrir að vera þá komin 15 vikur á leið.
Var það síðasti leikur Sólveigar en hún var markahæsti leikmaður Fjölnis á síðustu leiktíð og skrifaði nýverið undir tveggja ára samning við félagið.
Hún er uppalin hjá Fjölni en hefur einnig leikið með Selfossi.