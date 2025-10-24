Íþróttir | Handbolti | mbl | 24.10.2025 | 23:00

Raðaði inn mörkum komin 15 vikur á leið

Sólveig Ása Brynjarsdóttir raðaði inn mörkum, þrátt fyrir að hafa …
Sólveig Ása Brynjarsdóttir raðaði inn mörkum, þrátt fyrir að hafa verið komin tæpa fjóra mánuði á leið. Ljósmynd/Fjölnir handbolti

Handknattleikskonan Sólveig Ása Brynjarsdóttir leikur ekki meira með Fjölni á leiktíðinni þar sem hún á von á barni.

Félagið tilkynnti tíðindin á Facebook-síðu sinni. Þar kemur einnig fram að Sólveig hafi skorað tíu mörk gegn FH í 1. deildinni í byrjun tímabils, þrátt fyrir að vera þá komin 15 vikur á leið.

Var það síðasti leikur Sólveigar en hún var markahæsti leikmaður Fjölnis á síðustu leiktíð og skrifaði nýverið undir tveggja ára samning við félagið.

Hún er uppalin hjá Fjölni en hefur einnig leikið með Selfossi.

mbl.is
