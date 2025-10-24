Skelfileg vítanýting varð Stjörnunni að falli

Afturelding sigraði Stjörnuna 35:31 þegar liðin mættust í Garðabæ í 8. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í kvöld.
Eftir leikinn er Afturelding á toppnum ásamt Haukum með 12 stig. Stjarnan er áfram með 7 stig í 7. sætinu en Fram og HK eiga leik til góða og sigurliðið getur komist upp fyrir Stjörnuna.
Það var jafnt á með liðunum fyrstu 15 mínútur leiksins í dag og skiptust liðin á að vera yfir. Afturelding komst síðan í bílstjórasætið í leiknum eftir það og byggði upp mest 5 marka forskot í stöðunni 16:11 fyrir Aftureldingu.
Það sem munaði mestu á með liðunum var skelfileg nýting Stjörnunnar á vítum og varði Sigurjón Bragi Atlason fyrstu þrjú vítaköst Stjörnunnar í leiknum.
Stjörnumenn náðu að laga stöðuna örlítið fyrir hálfleik með marki frá markverðinum Sigurði Dan Óskarssyni og staðan 16:12 fyrir Aftureldingu í hálfleik.
Patrekur Þór Guðmundsson Öfjörð og Hans Jörgen Ólafsson voru báðir með 3 mörk fyrir Stjörnuna í fyrri hálfleik. Sigurður Dan Óskarsson varði 6 skot.
Árni Bragi Eyjólfsson skoraði 6 mörk, þar af 4 úr vítum, fyrir Aftureldingu í fyrri hálfleik og varði Sigurjón Bragi Atlason 6 skot, þar af 3 vítaköst. Einar Baldvin Baldvinsson varði 1 skot.
Stjörnumenn mættu á hærra tempói í seinni hálfleik, söxuðu niður forskot Aftureldingar og jöfnuðu síðan leikinn í stöðunni 23:23.
Mögulega tók það of mikla orku frá Stjörnumönnum að vinna upp mest 5 marka forskot Aftureldingar ofan á það að elta allan leikinn því Garðbæingar komust ekki lengra og tókst Aftureldingu að síga hægt og rólega fram úr aftur en þó aldrei mikið. Fjögur mörk skildu því liðin að í lokin.