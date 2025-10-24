Við förum með alltof mikið af dauðafærum í byrjun leiksins á sama tíma og við gefum þeim alltof auðveld mörk á sama tíma,“ sagði Hrannar Guðmundsson þjálfari Stjörnunnar eftir 35:31 tap gegn Aftureldingu í úrvaldsdeild karla í handbolta í kvöld.
Stjarnan klikkaði á þremur vítaskotum af fjórum í fyrri hálfleik ásamt fjöldanum öllum af öðrum góðum færum og hraðaupphlaupum. Það lá því beinast við að spyrja Hrannar hvort það væri ekki grunnurinn að því að leikurinn tapaðist.
„Jú, það má segja það. Við erum 4 mörkum undir í hálfleik sem var algjör óþarfi. En það er frábær karakter í liðinu að koma til baka og jafna leikinn. En þá förum við að gera svipuð mistök og í fyrri hálfleik sem hleypir þeim aftur fram úr okkur. En eins og ég sagði áðan þá klikkum við á þessum vítum og hraðaupphlaupum sem má bara ekki í svona leikjum og þar liggur bara munurinn.“
En það vantaði samt aldrei mikið upp á að Stjarnan tæki fram úr í leiknum, er það?
„Það vantaði alls ekki mikið upp á. Við áttum samt að mínu mati að klára þennan leik betur. Okkur tókst að jafna og þá hefði verið fínt að sjá vörnina þéttast betur og markvörsluna í samræmi við það. Sóknarleikurinn er fínn, við erum að skora yfir 30 mörk og það er ekkert yfir því að kvarta. Við erum hins vegar að fá á okkur alltof mikið af mörkum og við þurfum núna bara að laga það fyrir næsta leik.“
Nú tekur við tveggja vikna pása og síðan mætið þið KA. Hvað viltu sjá lagast hjá þínu liði fyrir þann leik?
„Þó að við séum að skora fullt af mörkum þá þurfum við klárlega að skoða færanýtinguna því þú mátt ekki klikka á svona mörgum vítum og hraðaupphlaupum. Að sama skapi þarf að þétta vörnina og vinna í markvörslunni. Að því sögðu þá hangir það auðvitað mikið saman, vörn og markvarsla. En ef við náum samfellu í þetta þá veit ég að við getum unnið hvaða lið sem er,“ sagði Hrannar í samtali við mbl.is.