Arnór skoraði sjö í Íslendingaslag

Birgir Steinn Jónsson skoraði fjögur mörk í 39:35-sigri Sävehof gegn Karlskrona í Íslendingaslag í fyrri leiknum í átta liða úrslitum í sænsku bikarkeppninni karla í handbolta í dag.
Arnór Viðarsson skoraði sjö mörk fyrir Karlskrona en Ólafur Andrés Guðmundsson lék ekki með liðinu vegna meiðsla.
Skanderborg og Sönderjyske gerðu 36:36-jafntefli í dönsku úrvalsdeild karla í handbolta í dag.
Skanderborg er í þriðja sæti með þrettán stig og Sönderjyske er með níu stig í fimmta sæti eftir níu leiki. Kristján Örn Kristjánsson skoraði fimm mörk fyrir Skanderborg.