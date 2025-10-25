Íþróttir | Handbolti | mbl | 25.10.2025 | 17:45

Arnór skoraði sjö í Íslendingaslag

Arnór Viðarsson skoraði sjö mörk í dag.
Arnór Viðarsson skoraði sjö mörk í dag. Ljósmynd/Bergischer

Birgir Steinn Jónsson skoraði fjögur mörk í 39:35-sigri Sävehof gegn Karlskrona í Íslendingaslag í fyrri leiknum í átta liða úrslitum í sænsku bikarkeppninni karla í handbolta í dag.

Arnór Viðarsson skoraði sjö mörk fyrir Karlskrona en Ólafur Andrés Guðmundsson lék ekki með liðinu vegna meiðsla.

Skanderborg og  Sönderjyske gerðu 36:36-jafntefli í dönsku úrvalsdeild karla í handbolta í dag.

Skanderborg er í þriðja sæti með þrettán stig og Sönderjyske er með níu stig í fimmta sæti eftir níu leiki. Kristján Örn Kristjánsson skoraði fimm mörk fyrir Skanderborg.

