„Mig langar að spila aftur og auðvitað hugsa ég um það,“ sagði handboltakonan Ragnheiður Júlíusdóttir í Dagmálum.
Ragnheiður, sem er 28 ára gömul, hefur ekki leikið handbolta frá því að hún greindist með kórónuveiruna í janúar árið 2022 en hún var ein fremsta handboltakona landsins þegar hún greindist.
Ragnheiður útilokar ekki að snúa aftur á handboltavöllinn í komandi framtíð.
„Lífið mitt hefur samt breyst mikið og ég er orðin mamma núna. Ég hef líka alltaf haft áhuga á förðun og ég er komin á fullt í það,“ sagði Ragnheiður.
„Ég er ótrúlega fegin að ég hafði annað áhugamál sem ég gat sinnt og ég veit ekki hvar ég væri í dag án þess. Ég er upptekin af öðrum hlutum og það hefur hjálpað mér upp á það að gera að ég er minna að pæla í því að ég sé ekki að spila.
Ég sakna þess samt að fá klístur á puttana og kasta boltanum. Ég ætti að eiga einhver ár eftir, til þess að koma til baka. Stella Sigurðardóttir kom til baka eftir sjö ára fjarveru eftir höfuðhögg en auðvitað væri ég kominn aftur á völlinn ef ég gæti það,“ sagði Ragnheiður meðal annars.
