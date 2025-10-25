Íþróttir | Handbolti | mbl | 25.10.2025 | 7:00

„Ég ætti að eiga einhver ár eftir“

Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Tengdar fréttir

Dagmál

Ragnar Edvardsson, sjávarfornleifafræðingur, staðfestir að ríflega 1.100 skip hafi farist hér við land.

Líkur á að 3.000 skipsflök séu við landið

» Fleiri tengdar fréttir

„Mig langar að spila aftur og auðvitað hugsa ég um það,“ sagði handboltakonan Ragnheiður Júlíusdóttir í Dagmálum.

Ragnheiður, sem er 28 ára gömul, hefur ekki leikið handbolta frá því að hún greindist með kórónuveiruna í janúar árið 2022 en hún var ein fremsta handboltakona landsins þegar hún greindist.

Vonast til að geta spilað aftur

Vonast til að geta spilað aftur

Lífið hefur breyst mikið

Ragnheiður útilokar ekki að snúa aftur á handboltavöllinn í komandi framtíð.

Mikil streita olli miklum veikindum
Frétt af mbl.is

Mikil streita olli miklum veikindum

„Lífið mitt hefur samt breyst mikið og ég er orðin mamma núna. Ég hef líka alltaf haft áhuga á förðun og ég er komin á fullt í það,“ sagði Ragnheiður.

„Ég er ótrúlega fegin að ég hafði annað áhugamál sem ég gat sinnt og ég veit ekki hvar ég væri í dag án þess. Ég er upptekin af öðrum hlutum og það hefur hjálpað mér upp á það að gera að ég er minna að pæla í því að ég sé ekki að spila.

Ég sakna þess samt að fá klístur á puttana og kasta boltanum. Ég ætti að eiga einhver ár eftir, til þess að koma til baka. Stella Sigurðardóttir kom til baka eftir sjö ára fjarveru eftir höfuðhögg en auðvitað væri ég kominn aftur á völlinn ef ég gæti það,“ sagði Ragnheiður meðal annars.

Viðtalið við Ragnheiði í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Ragnheiður Júlíusdóttur ásamt sambýlismanni sínum Arnari Snæ Magnússyni á góðri …
Ragnheiður Júlíusdóttur ásamt sambýlismanni sínum Arnari Snæ Magnússyni á góðri stundu. Ljósmynd/@Ragnheidurjuliusd

Tengdar fréttir

Dagmál

Ragnar Edvardsson, sjávarfornleifafræðingur, staðfestir að ríflega 1.100 skip hafi farist hér við land.

Líkur á að 3.000 skipsflök séu við landið

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Sér ekki fyrir sér að snúa aftur í pólitík Grindvíkingar gáttaðir á breska ríkisútvarpinu Valkyrja kom með sylgjuna Hefur engin áhrif á núverandi lán
Fleira áhugavert
29,5 milljarða hagnaður á níu mánuðum Grindvíkingar gáttaðir á breska ríkisútvarpinu Olíufélögin náðu betri samningum Geimurinn, gervihnettirnir og Gyllta hvelfingin