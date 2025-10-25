ÍR upp í þriðja sæti

ÍR sigraði Selfoss 34:29 í Breiðholti í úrvalsdeild kvenna í handknattleik í dag. ÍR er í þriðja sæti með átta stig og Selfoss í sjöunda og næstneðsta sæti með tvö stig.
Fyrri hálfleikur var jafn og spennandi og staðan að honum loknum var 16:16.
Staðan var 27:27 þegar tíu mínútur voru eftir af leiknum en þá tóku heimakonur yfir leikinn og skoruðu sjö mörk gegn tveimur frá gestunum og leikurinn endaði 34:29.
Sara Dögg Hjaltadóttir var markahæst hjá ÍR með 12 mörk og Katrín Tinna Jensdóttir var þar á eftir með átta mörk.
Hjá gestunum var Mia Kristin Syverud markahæst með níu mörk og Sara Dröfn Ríkharðsdóttir skoraði fimm.