Íslenskt markaregn

Íslenski landsliðsmaðurinn í handbolta Óðinn Ríkharðsson og félagar í Kadetten sigruðu St. Gallen 34:31 í efstu deild karla í handbolta í Sviss í dag.
Kadetten er á toppi deildarinnar með 22 stig og Óðinn er markahæsti maður liðsins með 85 mörk eftir 11 leiki.
Hann skoraði átta mörk í dag úr níu skotum.
Bjarki Már Elísson skoraði sex mörk í 49:32-sigri Veszprém gegn Szigetszentmiklosi í ungversku deildinni í dag.
Veszprém er í öðru sæti með tólf stig eftir sex umferðir.
Dagur Gautason skoraði sex mörk í 35:30-tapi Arendal gegn Nærbö í norsku úrvalsdeildinni í dag. Tryggvi Þórisson skoraði fjögur mörk í stórsigri Elverum gegn Sandefjord í sömu deild.
Elverum er á toppi deilsarinnar með 15 stig og Arendal er í áttunda sæti með sex stig.
Úlfar Páll Monsi Þórðarson skoraði sjö mörk úr jafn mörgum skotum í 33:33-jafntefli Alkaloid gegn Eurofarm Pelister 2 í Norður-Makedóníu.
Úlfar var markahæstur í leiknum og Alkaloid er á toppi deildarinnar.