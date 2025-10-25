Íslenskt markaregn

Íþróttir | Handbolti | mbl | 25.10.2025 | 21:30 | Uppfært 21:58

Íslenski landsliðsmaðurinn í handbolta Óðinn Ríkharðsson og félagar í Kadetten sigruðu  St. Gallen 34:31 í efstu deild karla í handbolta í Sviss í dag.

Kadetten er á toppi deildarinnar með 22 stig og Óðinn er markahæsti maður liðsins með 85 mörk eftir 11 leiki.

Hann skoraði átta mörk í dag úr níu skotum.

Bjarki Már Elísson skoraði sex mörk í 49:32-sigri Veszprém gegn Szigetszentmiklosi í ungversku deildinni í dag.

Veszprém er í öðru sæti með tólf stig eftir sex umferðir.

Dagur Gautason skoraði sex mörk í 35:30-tapi Arendal gegn Nærbö í norsku úrvalsdeildinni í dag. Tryggvi Þórisson skoraði fjögur mörk í stórsigri Elverum gegn Sandefjord í sömu deild.

Elverum er á toppi deilsarinnar með 15 stig og Arendal er í áttunda sæti með sex stig.

Úlfar Páll Monsi Þórðarson skoraði sjö mörk úr jafn mörgum skotum í 33:33-jafntefli Alkaloid gegn Eurofarm Pelister 2 í Norður-Makedón­íu.

Úlfar var markahæstur í leiknum og Alkaloid er á toppi deildarinnar.

