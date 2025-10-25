Sextán mörk frá Bjarna dugðu ekki til

ÍBV og KA mættust í hörkuleik í úrvalsdeild karla í handbolta í Vestmannaeyjum í dag. Lokatölur voru 36:34 fyrir ÍBV.
KA er í þriðja sæti og ÍBV í fjórða en bæði lið eru með tíu stig eftir átta umferðir.
Eyjamenn voru skrefi á undan í fyrri hálfleik en KA-menn voru aldrei langt undan. Þegar liðin gengu til búningsherbergja var staðan 18:17 fyrir heimamönnum.
Það hægðist aðeins á gestunum og þegar tíu mínútur voru eftir var staðan 33:29 fyrir Eyjamönnum en KA-menn minnkuðu muninn í eitt mark, 34:33 þegar tvær mínútur voru eftir.
Þá fékk Arnór Ísak Haddsson, leikmaður KA, tveggja mínútna brottvísun og ÍBV komst í 35:33. Á lokamínútu leiksins fékk Sigtryggur Daði Rúnarsson, leikmaður ÍBV, einnig tveggja mínútna brottvísun og KA minnkaði muninn í eitt mark, 35:34 en Elís Þór Aðalsteinsson skoraði úr síðustu sókn leiksins og lokatölur voru 36:34.
Elís Þór og Andri Erlingsson voru markahæstir í ÍBV með ellefu mörk.
Bjarni Ófeigur Valdimarsson skoraði sextán mörk fyrir KA.