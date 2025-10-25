Íþróttir | Handbolti | mbl | 25.10.2025 | 17:58

Sterkur útisigur Akureyringa

Susanne Denise Pettersen var markahlst hjá KA/Þór.
KA/Þór sigraði Fram, 30:29, í spennandi leik í úrvalsdeild kvenna í handbolta í Úlfrásardal í dag.

KA/*Þór byrjaði leikinn betur og var 4:1-yfir eftir fimm mínútur en Fram komst yfir þegar um 20 mínútur voru liðnar af leiknum og hélt út, staðan í hálfleik var 18:16 fyrir Fram.

Fram komst sex mörkum yfir, 22:16, þegar fimm mínútur voru liðnar af seinni hálfleik en KA/Þór fór á 5:0 kafla stuttu síðar og þá var staðan jöfn, 23:23, og stundarfjórðungur eftir af leiknum.

Staðan var 30:29 fyrir KA/Þór á lokamínútu leiksins og Fram með boltann en náði ekki að nýta lokasóknina og leikurinn endaði með eins marks sigri gestanna.

 Susanne Denise Pettersen var markahæst hjá KA/Þór með átta mörk.  Matea Lonac varði tíu skot, 26% varsla.

Harpa María Friðgeirsdóttir var markahæst í Fram með ellefu mörk og Dagmar Guðrún Pálsdóttir skoraði sex. Arna Sif Jónsdóttir varði átta skor, 31% varsla.

