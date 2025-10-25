Íþróttir | Handbolti | mbl | 25.10.2025 | 20:20

Stiven skoraði tvö mörk gegn Arsenal

Stiven Tobar Valencia.
Stiven Tobar Valencia. mbl.is/Eythor Arnason

Íslenski landsliðsmaðurinn í handbolta Stiven Tobar Valencia og félagar í Benfica sigruðu Arsenal 38:19 í portúgölsku deildinni í dag.

Benfica er í öðru sæti deildarinnar með 25 stig eftir níu umferðir, jafn mörg stig og topplið Porto sem Þorsteinn Leó Gunnarsson spilar með. Arsenal er í 12. og neðsta sæti með níu stig.

Stiven skoraði tvö mörk fyrir Benfica.

Sautján valdir í leiki gegn Þjóðverjum
Frétt af mbl.is

Sautján valdir í leiki gegn Þjóðverjum

Blær Hinriksson skoraði þrjú mörk í 28:28-jafntefli Leipzig gegn lærisveinum Arnórs Þórs Gunnarssonar í Bergischer í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta í dag. 

Leipzig er á botni deildarinnar með tvö stig eftir tíu leiki og Bergischer er í sætinu fyrir ofan með þrjú stig.

mbl.is
Fleira áhugavert
Olíufélögin náðu betri samningum Geimurinn, gervihnettirnir og Gyllta hvelfingin Fjölskyldan flaut tugi metra með snjóflóðinu Vilja hætta krísuviðbragðinu
Fleira áhugavert
Geimurinn, gervihnettirnir og Gyllta hvelfingin Segir Japani líta til Íslands í jafnréttismálum Fjölskyldan flaut tugi metra með snjóflóðinu Xi og Halla endurnýjuðu samning