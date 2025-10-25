Stiven skoraði tvö mörk gegn Arsenal

Íslenski landsliðsmaðurinn í handbolta Stiven Tobar Valencia og félagar í Benfica sigruðu Arsenal 38:19 í portúgölsku deildinni í dag.
Benfica er í öðru sæti deildarinnar með 25 stig eftir níu umferðir, jafn mörg stig og topplið Porto sem Þorsteinn Leó Gunnarsson spilar með. Arsenal er í 12. og neðsta sæti með níu stig.
Stiven skoraði tvö mörk fyrir Benfica.
Blær Hinriksson skoraði þrjú mörk í 28:28-jafntefli Leipzig gegn lærisveinum Arnórs Þórs Gunnarssonar í Bergischer í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta í dag.
Leipzig er á botni deildarinnar með tvö stig eftir tíu leiki og Bergischer er í sætinu fyrir ofan með þrjú stig.