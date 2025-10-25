Íþróttir | Handbolti | mbl | 25.10.2025 | 16:28

Stjarnan enn án stiga

Rakel Oddný Guðmundsdóttir sækir að marki Stjörnunnar í dag.
Rakel Oddný Guðmundsdóttir sækir að marki Stjörnunnar í dag. mbl.is/Birta Margrét

Haukar sigruðui Stjörnuna 34:27 á heimavelli í úrvalsdeild kvenna í handbolta í dag. Haukar eru í fjórða sæti með sjö stig en Stjarnan er án stiga á botni deildarinnar.

Stjarnan byrjaði betur og var yfir, 6:2 eftir sex mínútur en Haukar jöfnuðu í 7:7, komust yfir og voru yfir í hálfleik, 18:13.

Haukar voru yfir allan seinni hálfleikinn en Stjarnan náði að minnka muninn í tvö mörk þegar stundarfjórðungur var liðinn, staðan þá 26:24 en Haukar voru betri undir lokin og unnu leikinn 34:27.

Jóhanna Margrét Sigurðardóttir var markahæst með ellefu mörk og Rakel Oddný Guðmundsdóttir skoraði sex mörk. Sara Sif Helgadóttir varði 14 skot, 35% varsla.

Natasja Hammer var markahæst hjá Stjörnunni með átta mörk og Aníta Björk Valgeirsdóttir skoraði sex. Margrét Einarsdóttir varði tíu skot, 33% varsla.

