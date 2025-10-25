Stórsigur Fram í Kórnum

Íslands- og bikarmeistarar Fram gerðu góða ferð í Kórinn í Kópavogi og sigruðu HK 40:29 í úrvalsdeild karla í handbolta í dag.
Fram er í sjötta sæti með átta stig og HK er í níunda sæti með sex stig.
Fram var með mikla yfirburði í fyrri hálfleik og staðan var 21:12 fyrir gestunum þegar liðin gengu til búningsherbergja.
Yfirburðir Fram héldu áfram í seinni hálfleik en HK-ingar náðu að minnka muninn og staðan var 21:28 þegar stundarfjórðungur var liðinn af seinni hálfleik.
Þetta var fyrsti leikur Viktors Sigurðssonar með Fram og hann var markahæstur í dag með níu mörk, Rúnar Kárason, frændi Viktors, skoraði átta mörk. Breki Hrafn Árnason varði tólf skot.
Ágúst Guðmundsson var markahæstur hjá HK með níu mörk og Örn Alexandersson skoraði sjö.