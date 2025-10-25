Valur vann toppslaginn

Valur hafði betur gegn ÍBV, 33:30, í toppslagnum í úrvalsdeild kvenna í handbolta á Hlíðarenda í dag.
Valur er með tíu stig á toppi deildarinnar en ÍBV er með átta stig í öðru sæti.
Valur var með yfirhöndina í fyrri hálfleik og staðan var 13:7 þegar tuttugu mínútur voru liðnar af leiknum. Þá tók við 7:1-kafli hjá gestunum og staðan var 14:14 þegar fjórar mínútur voru eftir af fyrri hálfleik en Valur var yfir á hálfleik, staðan þá 17:15.
ÍBV jafnaði tvívegis, í 18:18 og í 26:26 en komst aldrei yfir í leiknum sem endaði 33:30 fyrir Val.
Þórey Anna Ásgeirsdóttir, Thea Imani Sturludóttir og Lovísa Thompson skoruðu allar sjö mörk fyrir Val. Sandra Erlinsdóttir var markahæst hjá ÍBV með átta mörk og Birna Berg Haraldsdóttir skoraði sjö.