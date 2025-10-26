Átti ekki samleið með landsliðsþjálfaranum

„Ég átti stórleik á móti Serbíu og þetta var fyrsti leikurinn þar sem mér leið ótrúlega vel innan liðsins,“ sagði handboltakonan Ragnheiður Júlíusdóttir í Dagmálum.
Ragnheiður, sem er 28 ára gömul, hefur ekki leikið handbolta frá því að hún greindist með kórónuveiruna í janúar árið 2022 en hún var ein fremsta handboltakona landsins þegar hún greindist.
Ragnheiður á að baki 36 A-landsleiki þar sem hún hefur skorað 54 mörk en hún var loksins byrjuð að blómstra með landsliðinu þegar hún greindist með kórónuveiruna.
„Þetta var í fyrsta sinn sem ég upplifði það að þjálfarinn hefði ótrúlega mikla trú á mér,“ sagði Ragnheiður.
„Alltaf þegar mér gekk illa eða ég var að svekkja mig á einhverju var hann mættur til þess að stappa í mig stálinu. Hann kenndi mér hluti sem mér hafði ekki verið kennt áður og mér leið ótrúlega vel inn á vellinum.
Ég var óhrædd við að gera mistök og þetta var líka í fyrsta sinn sem ég fékk að spila. Ég byrjaði snemma í landsliðinu, þegar ég var 17 ára, og mér leið ekki vel. Ég náði ekki saman við þjálfarann, fékk lítið að spila og það braut sjálfstraustið,“ sagði Ragnheiður meðal annars.
Viðtalið við Ragnheiði í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.