Lykillinn að árangri að mati Arons Pálmarssonar

Bjarni Helgason
„Hausinn skiptir öllu máli,“ sagði handboltamaðurinn og landsliðsfyrirliðinn fyrrverandi Aron Pálmarsson í Dagmálum.

Aron, sem er 34 ára gamall, lagði skóna á hilluna á dögunum eftir afar farsælan feril þar sem hann varð þrettán sinnum landsmeistari í Þýskalandi, Ungverjalandi, á Spáni og á Íslandi en hann lék alls 184 A-landsleiki og skoraði í þeim 694 mörk.

Var tilbúinn að hætta í handbolta

Allt gott og gilt

Aron er sigursælasti handboltamaður sem Íslands hefur átt og lék sem atvinnumaður í fimmtán ár. 

Skórnir á hilluna hjá Aroni Pálmarssyni
„Ef hausinn er ekki rétt skrúfaður á þig þá nærðu aldrei að sýna þínar bestu hliðar,“ sagði Aron.

„Það var talað um það að æfingin skapi meistarann og svo var talað um það að aukaæfingin skapi meistarann. Það er allt gott og gilt en hvað fær þig á aukaæfinguna? Það er hausinn.

Hvað fær þig til þess að borða hollt? Það er hausinn sem velur þetta og við þurfum að vinna töluvert meira í þessu hjá krökkum í dag,“ sagði Aron meðal annars.

Viðtalið við Aron í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Aron Pálmarsson ásamt syni sínum eftir kveðjuleik sinn í Kaplakrika …
Aron Pálmarsson ásamt syni sínum eftir kveðjuleik sinn í Kaplakrika í lok ágúst. mbl.is/Ólafur Árdal

