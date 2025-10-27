35 leikmenn koma til greina

Arnar Pétursson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í handknattleik, hefur skilað inn lista til Alþjóðahandknattleikssambandsins, IHF, yfir þá 35 leikmenn sem koma til greina í lokahópinn fyrir HM 2025 í Þýskalandi og Holland
Skila þarf listanum til IHF nokkru fyrir mótið og má Arnar aðeins velja úr honum þegar hann tilkynnir lokahópinn, sem mun líkast til telja 16 til 18 leikmenn.
Handbolti.is vakti fyrst athygli á því að listann yfir leikmennina 35 mætti nú finna á heimasíðu IHF en HSÍ tilkynnti ekki sérstaklega um valið.
Hópurinn er skipaður eftirtöldum leikmönnum:
Markverðir:
Andrea Gunnlaugsdóttir, Gróttu
Ágústa Tanja Jóhannsdóttir, Selfoss
Ethel Gyða Bjarnasen, Fram
Hafdís Renötudóttir, Val
Sara Sif Helgadóttir, Haukum
Aðrir leikmenn:
Aldís Ásta Heimisdóttir, Skara
Alexandra Líf Arnarsdóttir, Haukum
Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, Fram
Andrea Jacobsen, Blomberg-Lippe
Birna Berg Haraldsdóttir, ÍBV
Dana Björg Guðmundsdóttir, Volda
Díana Dögg Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe
Elín Klara Þorkelsdóttir, Sävehof
Elín Rósa Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe
Elísa Elíasdóttir, Val
Emelía Ósk Aðalsteinsdóttir, Selfoss
Embla Steindórsdóttir, Haukum
Harpa María Friðgeirsdóttir, Fram
Inga Dís Jóhannsdóttir, Haukum
Ída Bjarklind Magnúsdóttir, Selfoss
Jóhanna Margrét Sigurðardóttir, Haukum
Katla María Magnúsdóttir, Holstebro
Katrín Anna Ásmundsdóttir, Fram
Katrín Tinna Jensdóttir, ÍR
Lena Margrét Valdimarsdóttir, Skara
Lilja Ágústsdóttir, Val
Lovísa Thompson, Val
Mariam Eradze, Val
Matthildur Lilja Jónsdóttir, ÍR
Rakel Oddný Guðmundsdóttir, Haukum
Sandra Erlingsdóttir, ÍBV
Sonja Lind Sigsteinsdóttir, Haukum
Tinna Sigurrós Traustadóttir, Stjörnunni
Thea Imani Sturludóttir, Val
Þórey Anna Ásgeirsdóttir, Val