„Hlakka til að fylgjast með þessum strák“

Í Handboltahöllinni á Handboltapassanum var rætt um mikilvægt framlag hins 18 ára gamla Ævars Smára Gunnarssonar í sigri Aftureldingar á Stjörnunni í 8. umferð úrvalsdeildar karla.
„Þeir voru búnir að vera í veseni sóknarlega og hann tekur tvö hörkumörk og fiskar víti á svakalega mikilvægum tímapunkti fyrir Aftureldingu.
Það er líka mikilvægt fyrir Aftureldingu að vera með þessa risa skotógn fyrir utan. Ég hlakka svolítið til að fylgjast með þessum strák,“ sagði Rakel Dögg Bragadóttir um Ævar Smára, sem er 18 ára örvhent skytta.
