Mér finnst þetta ekki ruðningur

„Þetta var frábær sigur FH-inga,“ sagði Ásbjörn Friðriksson, fyrrverandi leikmaður og aðstoðarþjálfari FH, um dramatískan sigur liðsins á Haukum í 8. umferð úrvalsdeildar karla í Handboltahöllinni á Handboltapassanum.
Í þættinum rýndi Ásbjörn í síðustu þrjár sóknir leiksins, sem endaði með eins marks sigri FH.
„Það voru einhverjir sem vildu fá ruðning þarna en ef þú skoðar þetta hægt þá, allavega fyrir mína parta, er þetta ekki ruðningur.
Miðað við hvernig línan hafði verið í leiknum fannst mér það ekki,“ sagði hann um allra síðustu sókn leiksins sem skilaði sigurmarki FH.
