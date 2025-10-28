Íþróttir | Handbolti | mbl | 28.10.2025 | 23:15

Hörður: „Þetta er fyrir Ása“

„Þetta er fyrir Ása. Við erum í Akureyri.is í kvöld því besti leikmaður þessarar umferðar - þetta er ekki Akureyringur en hún spilar með KA/Þór - það er Susanne Pettersen,“ sagði Hörður Magnússon þegar farið var yfir lið 6. umferðar í Handboltahöllinni á Handboltapassanum.

Einn af sérfræðingum þáttanna er Ásbjörn Friðriksson, sem ólst upp á Akureyri en lék þó lengst af með FH.

Pettersen átti stórleik fyrir KA/Þór þegar nýliðarnir unnu frækinn 30:29-sigur á Fram í Úlfarsárdal í umferðinni. 

Besti þjálfari umferðarinnar og besti varnarmaðurinn komu einnig úr röðum Akureyringa en umræðuna um lið 6. umferðar má sjá í heild sinni í spilaranum hér fyrir ofan.

