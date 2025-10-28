Öllum handbolta frestað

Öllu mótahaldi hefur verið frestað hjá Handknattleikssambandi Íslands í dag vegna veðurs.
Þrír leikir áttu að fara fram í bikarkeppni kvenna og hefur þeim öllum verið frestað um sólarhring. Þeir yngriflokkaleikir sem fram áttu að fara í dag frestast um óákveðin tíma.
Leikirnir sem áttu að fara fram í kvöld í bikarkeppninni en verða leiknir á morgun: Víkingur - Fjölnir, HK - Fram og FH - Stjarnan.
Þetta kemur fram í tilkynningu sem HSÍ sendi frá sér í dag. Í henni fylgir einnig tilkynning frá aðgerðastjórn höfuðborgarsvæðisins sem sjá má hér fyrir neðan:
Vegna áframhaldandi snjókomu á höfuðborgarsvæðinu er fólk eindregið hvatt til að halda sig heima og vera alls ekki á ferðinni að nauðsynjalausu. Gul viðvörun vegna veðurs er í gildi í umdæminu, en hún mun breytast í appelsínugula viðvörun kl. 17, en áfram er spáð mikilli snjókomu eða slyddu með lélegu skyggni.
Fólk sem fór að heiman í morgun er beðið um að huga að heimferð sem allra, allra fyrst (mjög gott ef fólk er komið til síns heima fyrir kl. 15) því færðin og veðrið á bara eftir að versna eftir því sem líður á daginn. Áfram má búast miklum samgöngutruflununum og fólk er hvatt til að sýna aðgát og fylgjast með veðurspám.
Þetta er dagurinn og kvöldið til að vera heima og hafa það notalegt, en ekki ana út í umferðina og sitja þar fastur! Fólk er beðið um að sækja ekki þjónustu í dag sem getur auðveldlega beðið betri tíma, t.d. sundlaugar og bókasöfn, en hvatt er til að þeim verði lokað. Nauðsynlegri þjónustu verður hins vegar haldið úti, t.d heilbrigðisstofnanir og ýmiss velferðarþjónusta.
Þá er það ítrekað, enn og aftur, að ökumenn á vanbúnum ökutækjum eiga alls ekki að vera í umferðinni í þessari miklu vetrarfærð. Þrátt fyrir aðvarnanir hefur borið mikið á því dag og hefur það ollið mjög miklum vandræðum.
Vanbúin ökutæki verða fjarlægð á kostnað eigenda. Best er samt að allir sem mögulega geta haldi sig heima á meðan veðrið gengur yfir, óháð öllum dekkjabúnaði ökutækja.