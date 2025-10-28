Íþróttir | Handbolti | mbl | 28.10.2025 | 16:14

Selfyssingurinn kallaður í landsliðið

Teitur Örn Einarsson hefur verið kallaður inn í íslenska landsliðshópinn.
Teitur Örn Einarsson hefur verið kallaður inn í íslenska landsliðshópinn. mbl.is/Eyþór

Teitur Örn Einarsson, leikmaður Gummersbach í Þýskalandi, hefur verið kallaður inn í íslenska landsliðshópinn í handknattleik fyrir tvo vináttulandsleiki gegn Þýskalandi ytra fyrir Sigvalda Björn Guðjónsson, leikmann Kolstad í Noregi.

Selfyssingurinn Teitur Örn er hægri skytta sem getur einnig leyst stöðu hægri hornamanns, sem er staðan sem Sigvaldi Björn leikur í.

Í tilkynningu frá HSÍ kemur ekki fram hvers vegna sá síðarnefndi getur ekki tekið þátt í verkefninu.

Fyrri leikur Íslands gegn Þýskalandi fer fram á fimmtudaginn 30. október og sá síðari sunnudaginn 2. nóvember.

