Í Handboltahöllinni á Handboltapassanum var rætt um kaup Fram á Viktori Sigurðssyni frá Val. Viktor átti frábæran fyrsta leik fyrir Fram í stórsigri á HK í 8. umferð úrvalsdeildarinnar.
Rakel Dögg Bragadóttir telur viðskiptin hafa verið skynsamleg fyrir alla aðila þó einhverjir hafi hneykslað sig á því að Valur hafi selt sterkan leikmann til keppinautar.
„Hann styrkir samkeppnisaðilana ofboðslega mikið. Fram vantaði svona leikmann. Það er kannski aðallega það sem menn eru að gagnrýna.
Að það sé verið að styrkja samkeppnisaðilana svona mikið. En fyrir leikmanninn er þetta hárrétt. Það er klárt mál,“ sagði Ásbjörn Friðriksson.
Umræðuna má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.