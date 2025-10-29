Fyrstu deildar lið FH gerði sér lítið fyrir og lagði úrvalsdeildar lið Stjörnunnar þegar liðin áttust við í 16-liða úrslitum bikarkeppni kvenna í handknattleik í Kaplakrika í kvöld. Fram heimsótti þá fyrstu deildar lið HK í Kórinn og vann öruggan sigur.
Í Kaplakrika hafði FH betur, 23:22. Byrjaði Stjarnan betur í leiknum og var 3:6 yfir um miðjan fyrri hálfleik. FH tók þá afskaplega vel við sér, sneri taflinu við og var þremur mörkum yfir í hálfleik, 13:10.
FH náði snemma í síðari hálfleik fjögurra marka forystu, 16:12, en Stjarnan jafnaði í 16:16 og komst í kjölfarið nokkrum sinnum einu marki yfir.
Mikil spenna var því í lokin sem endaði með því að FH skoraði sigurmarkið þegar rúm mínúta lifði leiks.
Thelma Dögg Einarsdóttir var markahæst hjá FH með sjö mörk og Szonja Szöke átti stórleik í markinu, en hún varði 18 skot.
Vigdís Arna Hjartardóttir var markahæst hjá Stjörnunni með sex mörk.
Í Kórnum vann Fram 36:30-sigur á HK. Í fyrri hálfleik var allt í járnum en gestirnir úr Úlfarsárdal voru tveimur mörkum yfir, 20:18, að honum loknum.
Í síðari hálfleik sigu Framarar fram úr þegar leið á síðari hálfleikinn og voru komnir fimm mörkum yfir, 31:26, þegar tíu mínútur voru eftir og unnu að lokum sex marka sigur.
Katrín Anna Ásmundsdóttir var markahæst í leiknum með átta mörk úr jafnmörgum skotum fyrir Fram. Ethel Gyða Bjarnasen varði níu skot í markinu.
Harpa María Friðgeirsdóttir, Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín og Dagmar Guðrún Pálsdóttir bættu svo við sex mörkum hver.
Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir og Inga Fanney Hauksdóttir voru markahæstar hjá HK með sex mörk hvor.