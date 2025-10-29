Íþróttir | Handbolti | mbl | 29.10.2025 | 20:05

Fyrstu deildar liðið skellti ÍBV

Ída Margrét Stefánsdóttir skoraði sjö mörk fyrir Gróttu í fræknum …
Ída Margrét Stefánsdóttir skoraði sjö mörk fyrir Gróttu í fræknum bikarsigri í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Fyrstu deildar lið Gróttu gerði sér lítið fyrir og vann ÍBV 35:32 eftir framlengdan spennuleik í 16-liða úrslitum bikarkeppni kvenna í handknattleik í kvöld.

Grótta, sem er í öðru sæti fyrstu deildar, er þar með búin að tryggja sér sæti í átta liða úrslitum en ÍBV, sem er í fjórða sæti úrvalsdeildar, er úr leik.

Gífurlegt jafnræði var með liðunum allan tímann og skiptust þau á að ná naumri forystu í fyrri hálfleik. Staðan var jöfn, 14:14, að honum loknum.

Stóran hluta síðari hálfleiks var ÍBV með yfirhöndina en Grótta var þó aldrei langt undan.

Eftir að ÍBV komst þremur mörkum yfir, 19:22, svaraði Grótta með fjórum mörkum í röð og komst þá yfir, 23:22.

Enn var allt í járnum það sem eftir lifði síðari hálfleiks og staðan að honum loknum enn jöfn, 27:27.

Í framlengingunni tók Grótta hins vegar öll völd og vann að lokum glæsilegan þriggja marka sigur.

Andrea Gunnlaugsdóttir átti flottan leik í marki Gróttu og varði 12 skot. Katrín Scheving Thorsteinsson og Ída Margrét Stefánsdóttir voru markahæsta hjá Gróttu með sjö mörk hvor.

Sandra Erlingsdóttir var markahæst í leiknum með tíu mörk fyrir ÍBV og Birna Berg Haraldsdóttir bætti við átta. Amalia Fröland varði svo 14 skot í markinu.

mbl.is
