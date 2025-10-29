Íþróttir | Handbolti | mbl | 29.10.2025 | 15:41

Ísland á æfingamót í Frakklandi

Snorri Steinn Guðjónsson landsliðsþjálfari.
Íslenska karlalandsliðið í handknattleik mun taka þátt í fjögurra þjóða æfingamóti í París í Frakklandi í lokaundirbúningi sínum fyrir EM 2026 í Svíþjóð, Danmörku og Noregi í janúar næstkomandi.

Snorri Steinn Guðjónsson landsliðsþjálfari greindi frá þessum áformum íslenska liðsins í samtali við Handkastið.

Ísland mætir fyrst Slóveníu í æfingamótinu þann 9. janúar og svo annað hvort Frakklandi eða Austurríki tveimur dögum síðar. Sigurliðin úr fyrri viðureignunum mætast 11. janúar og tapliðin sömuleiðis.

Keppni á EM hefst svo 18. janúar með leik gegn Ítalíu í Kristianstad í Svíþjóð.

