Ísland á æfingamót í Frakklandi

Íslenska karlalandsliðið í handknattleik mun taka þátt í fjögurra þjóða æfingamóti í París í Frakklandi í lokaundirbúningi sínum fyrir EM 2026 í Svíþjóð, Danmörku og Noregi í janúar næstkomandi.
Snorri Steinn Guðjónsson landsliðsþjálfari greindi frá þessum áformum íslenska liðsins í samtali við Handkastið.
Ísland mætir fyrst Slóveníu í æfingamótinu þann 9. janúar og svo annað hvort Frakklandi eða Austurríki tveimur dögum síðar. Sigurliðin úr fyrri viðureignunum mætast 11. janúar og tapliðin sömuleiðis.
Keppni á EM hefst svo 18. janúar með leik gegn Ítalíu í Kristianstad í Svíþjóð.