Öruggt hjá KA/Þór – Víkingur áfram

KA/Þór og Víkingur úr Reykjavík tryggðu sér í kvöld sæti í átta liða úrslitum bikarkeppni kvenna í handknattleik með góðum heimasigrum í 16-liða úrslitum.
KA/Þór fékk Selfoss í heimsókn á Akureyri og vann öruggan sigur, 32:26.
Staðan í hálfleik var 16:11og mestur varð munurinn tíu mörk í stöðunni nokkrum sinnum í síðari hálfleik. Sigur heimakvenna var því aldrei í hættu.
Bergrós Ásta Guðmundsdóttir var markahæst hjá KA/Þór með sjö mörk og Matea Lonac varði 14 skot í markinu.
Mia Syverud var markahæst hjá Selfossi, einnig með sjö mörk.
Víkingur fékk Fjölni í heimsókn í Safamýri í fyrstu deildarslag og vann 24:23 eftir að hafa verið yfir nánast allan leikinn.
Mikil spenna var undir lokin en tókst Víkingum að lokum að sigla eins marks sigri í höfn.
Hafdís Shizuka Iura, Valgerður Elín Snorradóttir og Auður Brynja Sölvadóttir voru markahæstar hjá Víkingi með fimm mörk hver.
Vera Pálsdóttir var markahæst í leiknum með sjö mörk fyrir Fjölni. Signý Pála Pálsdóttir varði tíu skot í markinu.