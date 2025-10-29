Íþróttir | Handbolti | mbl | 29.10.2025 | 20:37

Öruggt hjá KA/Þór – Víkingur áfram

Leikmenn KA/Þórs fagna sigrinum í kvöld.
Leikmenn KA/Þórs fagna sigrinum í kvöld. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

KA/Þór og Víkingur úr Reykjavík tryggðu sér í kvöld sæti í átta liða úrslitum bikarkeppni kvenna í handknattleik með góðum heimasigrum í 16-liða úrslitum.

KA/Þór fékk Selfoss í heimsókn á Akureyri og vann öruggan sigur, 32:26.

Staðan í hálfleik var 16:11og mestur varð munurinn tíu mörk í stöðunni nokkrum sinnum í síðari hálfleik. Sigur heimakvenna var því aldrei í hættu.

Bergrós Ásta Guðmundsdóttir var markahæst hjá KA/Þór með sjö mörk og Matea Lonac varði 14 skot í markinu.

Mia Syverud var markahæst hjá Selfossi, einnig með sjö mörk.

Naumur sigur í Safamýri

Víkingur fékk Fjölni í heimsókn í Safamýri í fyrstu deildarslag og vann 24:23 eftir að hafa verið yfir nánast allan leikinn.

Mikil spenna var undir lokin en tókst Víkingum að lokum að sigla eins marks sigri í höfn.

Hafdís Shizuka Iura, Valgerður Elín Snorradóttir og Auður Brynja Sölvadóttir voru markahæstar hjá Víkingi með fimm mörk hver.

Vera Pálsdóttir var markahæst í leiknum með sjö mörk fyrir Fjölni. Signý Pála Pálsdóttir varði tíu skot í markinu.

