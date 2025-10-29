Rekinn fyrir brandara um krabbamein

Vallarþulur norska handknattleiksfélagsins Gjerpen hefur verið vikið frá störfum eftir ósmekklegt grín á dögunum er liðið lék við Sola í efstu deild.
Vallarþulurinn gerði grín að Camillu Herrem leikmanni Sola fyrir leik og þeirri staðreynd að hún er sköllótt um þessar mundir eftir að hún jafnaði sig á brjóstakrabbameini.
Sagði þulurinn að Herrem þyrfti nú ekki hárblásara fyrir hárið á meðan hún var heiðruð fyrir baráttu sína við veikindin.
Herrem vann fjölmörg stórmót með norska landsliðinu undir stjórn Þóris Hergeirssonar, en hún er nú 39 ára gömul.