Rekinn fyrir brandara um krabbamein

Camilla Herrem missti hárið í lyfjameðferðinni.
Camilla Herrem missti hárið í lyfjameðferðinni. Ljósmynd/AFP/Sola

Vallarþulur norska handknattleiksfélagsins Gjerpen hefur verið vikið frá störfum eftir ósmekklegt grín á dögunum er liðið lék við Sola í efstu deild.

Vallarþulurinn gerði grín að Camillu Herrem leikmanni Sola fyrir leik og þeirri staðreynd að hún er sköllótt um þessar mundir eftir að hún jafnaði sig á brjóstakrabbameini.

Sagði þulurinn að Herrem þyrfti nú ekki hárblásara fyrir hárið á meðan hún var heiðruð fyrir baráttu sína við veikindin.

Herrem vann fjölmörg stórmót með norska landsliðinu undir stjórn Þóris Hergeirssonar, en hún er nú 39 ára gömul.

