Spilar með rifinn liðþófa

Lilja Ágústsdóttir í leik með Val.
Lilja Ágústsdóttir í leik með Val. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Handknattleikskonan Lilja Ágústsdóttir er með rifinn liðþófa í hné en kom þrátt fyrir það við sögu í síðasta leik Vals, 33:30-sigri á ÍBV í 6. umferð úrvalsdeildarinnar um síðustu helgi.

Í samtali við Handkastið sagðist Lilja, sem er vinstri hornamaður, nýbyrjuð að æfa á nýjan leik eftir að hafa meiðst í leik Vals gegn Unirek í 2. umferð Evrópudeildarinnar í byrjun þessa mánaðar.

Lilja studd af velli
Lilja studd af velli

Bindur hún vonir við að vera í lokahóp íslenska landsliðsins sem tekur þátt á HM 2025 í Þýskalandi og Hollandi eftir einn mánuð.

Verði Lilja hins vegar ekki valin í lokahópinn hyggst hún fara í skurðaðgerð við fyrsta tækifæri vegna meiðslanna.

