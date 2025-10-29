Spilar með rifinn liðþófa

Handknattleikskonan Lilja Ágústsdóttir er með rifinn liðþófa í hné en kom þrátt fyrir það við sögu í síðasta leik Vals, 33:30-sigri á ÍBV í 6. umferð úrvalsdeildarinnar um síðustu helgi.
Í samtali við Handkastið sagðist Lilja, sem er vinstri hornamaður, nýbyrjuð að æfa á nýjan leik eftir að hafa meiðst í leik Vals gegn Unirek í 2. umferð Evrópudeildarinnar í byrjun þessa mánaðar.
Bindur hún vonir við að vera í lokahóp íslenska landsliðsins sem tekur þátt á HM 2025 í Þýskalandi og Hollandi eftir einn mánuð.
Verði Lilja hins vegar ekki valin í lokahópinn hyggst hún fara í skurðaðgerð við fyrsta tækifæri vegna meiðslanna.