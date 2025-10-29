Íþróttir | Handbolti | Morgunblaðið | 29.10.2025 | 9:30

Staðan sjaldan verið betri

Íslenska liðið mætir því þýska í fyrri leiknum á morgun.
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Íslenska karlalandsliðið í handbolta mætir því þýska, sem Alfreð Gíslason þjálfar, í tveimur vináttuleikjum næstu daga. Fyrri leikurinn fer fram í Nürnberg annað kvöld klukkan 18.30 og seinni leikurinn á sunnudaginn kemur í München klukkan 16.15.

Leikmannahópur íslenska liðsins hefur sjaldan verið eins sterkur. Margir leikmenn eru að spila afar vel um þessar mundir, lítið er um meiðsli og mjög sterkir leikmenn voru ekki valdir að þessu sinni.

Hér að neðan verður farið yfir stöðu þeirra sautján leikmanna sem voru valdir í leikina við Þýskaland, þegar tveir og hálfur mánuður er í að Ísland hefji leik á EM í byrjun næsta árs, og einnig þeirra sem gera tilkall til að vera í hópnum.

