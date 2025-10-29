Uppselt á báða landsleikina

Uppselt er á báða vináttulandsleiki Íslands gegn Þýskalandi í handknattleik karla, sem fara fram í Nürnberg annað kvöld og í München á sunnudag.
Handbolti.is vekur athygli á því að keppnishöllin í Nürnberg taki 8.200 áhorfendur í sæti og að höllin í München rúmi 12.500 áhorfendur.
Uppselt er á báða leiki samkvæmt miðasölusíðu handknattleikssambands Þýskalands og því búið að selja 20.700 miða þó enn megi nálgast VIP-miða á síðari leikinn í München.
Báðir leikir verða sýndir í beinni útsendingu á RÚV en fyrri leikurinn annað kvöld hefst 18.30 og sá síðari á sunnudag klukkan 16.15.