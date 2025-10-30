Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.10.2025 | 15:41

Barnshafandi og missir af HM

Sanna Solberg-Isaksen (nr. 24) vann fjöldann allan af titlum með …
Sanna Solberg-Isaksen (nr. 24) vann fjöldann allan af titlum með norska landsliðinu undir stjórn Þóris Hergeirssonar. Ljósmynd/Guðmundur Karl

Handboltakonan Sanna Solberg-Isaksen á von á sínu öðru barni og verður þar af leiðandi ekki með ólympíu-, heims- og Evrópumeisturum Noregs á HM 2025 í Þýskalandi og Hollandi í lok ársins.

Þetta tilkynnti félagslið hennar Esbjerg frá Danmörku á heimasíðu sinni.

Solberg-Isaksen, sem er 35 ára gömul og leikur sem vinstri hornamaður, á að baki 231 landsleik fyrir Noreg þar sem hún var geysilega sigursæl undir stjórn Þóris Hergeirssonar.

Í tilkynningunni er einnig greint frá því að Solberg-Isaksen hafi skrifað undir nýjan samning við Esbjerg sem gildir til sumarsins 2028.

Hún er leikjahæsti leikmaður í sögu Esbjerg með 384 leiki í öllum keppnum en hún hefur leikið með liðinu frá árinu 2016.

