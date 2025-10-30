Barnshafandi og missir af HM

Handboltakonan Sanna Solberg-Isaksen á von á sínu öðru barni og verður þar af leiðandi ekki með ólympíu-, heims- og Evrópumeisturum Noregs á HM 2025 í Þýskalandi og Hollandi í lok ársins.
Þetta tilkynnti félagslið hennar Esbjerg frá Danmörku á heimasíðu sinni.
Solberg-Isaksen, sem er 35 ára gömul og leikur sem vinstri hornamaður, á að baki 231 landsleik fyrir Noreg þar sem hún var geysilega sigursæl undir stjórn Þóris Hergeirssonar.
Í tilkynningunni er einnig greint frá því að Solberg-Isaksen hafi skrifað undir nýjan samning við Esbjerg sem gildir til sumarsins 2028.
Hún er leikjahæsti leikmaður í sögu Esbjerg með 384 leiki í öllum keppnum en hún hefur leikið með liðinu frá árinu 2016.