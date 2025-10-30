Eyjamaðurinn í lengra bann?

Aganefnd HSÍ hefur úrskurðað þrjá leikmenn í bann. Allir leikmennirnir fá eins leiks bann til að byrja með en mál Eyjamannsins Kristófers Ísaks Bárðarsonar er enn til skoðunar og gæti hann fengið lengra bann.
Kristófer fær bannið fyrir brot í leik ÍBV og KA í Vestmannaeyjum síðastliðinn laugardag. Á eftir að ákveða á framhaldsfundi hvort bannið verði lengt.
Birkir Benediktsson leikmaður FH er kominn í bann fyrir rauða spjaldið sem hann fékk gegn Haukum á fimmtudaginn fyrir viku.
Þá er Rakel Sigurðardóttir úr HK komin í bann fyrir brot í leik HK og Fram í 1. deildinni.
Baldur Fritz Bjarnason leikmaður ÍR sleppur við bann fyrir rauða spjaldið sem hann fékk gegn Val.