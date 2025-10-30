Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.10.2025 | 21:40

ÍR-ingar örugglega í átta liða úrslitin

Vaka Líf Kristinsdóttir fór mikinn fyrir ÍR-inga í kvöld.
Vaka Líf Kristinsdóttir fór mikinn fyrir ÍR-inga í kvöld. mbl.is/Ólafur Árdal

Vaka Líf Kristinsdóttir var markahæst hjá ÍR með fimm mörk þegar liðið tryggði sér sæti í 8-liða úrslitum bikarkeppni kvenna í handbolta með sigri gegn Aftureldingu, 27:22, í 1. umferð keppninnar að Varmá í Mosfellsbæ í gær.

Leiknum lauk með öruggum fimm marka sigri ÍR, 27:22, en ÍR var með eins marks forskot í hálfleik, 13:12.

Vaka Líf skoraði fimm mörk fyrir ÍR og Sara Dögg Hjaltadóttir fjögur. Katrín Helga Davíðsdóttir var atkvæðamest hjá Aftureldingu með átta mörk.

ÍR verður því í pottinum ásamt FH, Fram, Gróttu, Haukum, KA/Þór, Val og Víkingi þegar dregið verður í átta liða úrslit keppninnar í höfuðstöðvum HSÍ í Laugardal á þriðjudaginn.

mbl.is
Fleira áhugavert
Gular viðvaranir á nærri landinu öllu Fara líklega í bílastæðahámarkið Kínverjar geta stoppað strætó í Ósló Reynt að lokka lækna aftur heim
Fleira áhugavert
Segir reglur brotnar af ásetningi Gallar í stórum hluta nýbyggðra fjölbýlishúsa Segjast sjá umræðuna og gera kröfur til Strætó Verðbólgan kom á óvart: Ólíklegra að vextir lækki