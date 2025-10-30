ÍR-ingar örugglega í átta liða úrslitin

Vaka Líf Kristinsdóttir var markahæst hjá ÍR með fimm mörk þegar liðið tryggði sér sæti í 8-liða úrslitum bikarkeppni kvenna í handbolta með sigri gegn Aftureldingu, 27:22, í 1. umferð keppninnar að Varmá í Mosfellsbæ í gær.
Leiknum lauk með öruggum fimm marka sigri ÍR, 27:22, en ÍR var með eins marks forskot í hálfleik, 13:12.
Vaka Líf skoraði fimm mörk fyrir ÍR og Sara Dögg Hjaltadóttir fjögur. Katrín Helga Davíðsdóttir var atkvæðamest hjá Aftureldingu með átta mörk.
ÍR verður því í pottinum ásamt FH, Fram, Gróttu, Haukum, KA/Þór, Val og Víkingi þegar dregið verður í átta liða úrslit keppninnar í höfuðstöðvum HSÍ í Laugardal á þriðjudaginn.