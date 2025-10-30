Ísland fékk stóran skell í Þýskalandi

Íslenska karlalandsliðið í handbolta fékk stóran skell, 42:31, gegn því þýska í vináttuleik í Nürnberg í kvöld. Liðin mætast aftur í öðrum vináttuleik í München á sunnudag.
Þýska liðið byrjaði vægast sagt betur því staðan var 6:1 fyrir Þjóðverja eftir tíu mínútur. Sóknarleikur íslenska liðsins vaknaði til lífsins í kjölfarið en illa gekk að minnka muninn.
Þjóðverjar voru áfram með undirtökin, Andreas Wolff varði mikið, þar á meðal þrjú víti, og hinum megin voru íslensku markverðirnir langt frá sínu besta í hálfleiknum.
Íslenska vörnin illa við Juri Knorr sem skoraði sjö mörk í fyrri hálfleik, þrátt fyrir að spila aðeins um helming hans.
Ómar Ingi Magnússon spilaði vel fyrir Ísland, skoraði þrjú mörk, lagði vel upp á liðsfélaga sína og náði í fjölmörg víti. Orri Freyr Þorkelsson var markahæstur í íslenska liðinu í hálfleiknum með fjögur mörk, þar af tvö víti, en hann nýtti ekki tvö önnur víti.
Þýskaland skoraði fjögur af fyrstu fimm mörkum seinni hálfleiks og komust í 24:15. Munurinn var svo tíu mörk í fyrsta skipti í stöðunni 28:18 og 20 mínútur til leiksloka.
Liðin skiptust nokkurn veginn á að skora eftir það og afar öruggur þýskur sigur varð raunin.
Orri Freyr Þorkelsson var markahæstur hjá Íslandi með fimm mörk og þeir Elliði Snær Viðarsson, Viggó Kristjánsson og Gísli Þorgeir Kristjánsson skoruðu fjögur hvor.
Ómar Ingi Magnússon og Óðinn Þór Ríkharðsson komu næstir með þrjú. Ágúst Elí Björgvinsson og Viktor Gísli Hallgrímsson vörðu tvö skot hvor.
Juri Knorr skoraði níu mörk fyrir Þýskaland, Jóhannes Golla fimm og þeir Marko Grgic, Lukas Zerbe og Julian Köster fjögur hver. Andreas Wolff varði 14 skot í markinu, þar af fjögur víti og fóru fimm víti forgörðum hjá Íslandi í leiknum.