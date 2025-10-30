Janus myndaður í Barcelona

Janus Daði Smárason, landsliðsmaður í handbolta, var í Barcelona í gær að skoða aðstæður hjá spænska stórveldinu og mögulega að skrifa undir samning við félagið.
Janus, sem leikur með Pick Szeged í Ungverjalandi, hefur verið sterklega orðaður við Barcelona undanfarna mánuði og nú er næsta víst að hann skiptir yfir til félagsins á næsta ári.
Leikstjórnandinn, sem er 31 árs, er sem stendur að jafna sig á meiðslum sem hann varð fyrir í leik með Pick Szeged á dögunum. Ætti hann að vera klár í slaginn þegar EM hefst um miðjan janúar í byrjun næsta árs.
🤾♂️ ¡En la CE no solo hay fútbol!— Carlos Monfort (@monfortcarlos) October 29, 2025
En balonmano, Janus Smarason ha visitado este mediodía las oficinas e instalaciones del Barça para ultimar los detalles de su incorporación.
El jugador islandés ha acudido junto a su entorno más cercano y familia.@sport. pic.twitter.com/jVLtpLx7Wq