Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.10.2025 | 8:20

Janus myndaður í Barcelona

Janus Daði Smárason var í Barcelona í gær.
Janus Daði Smárason var í Barcelona í gær. mbl.is/Hákon

Janus Daði Smárason, landsliðsmaður í handbolta, var í Barcelona í gær að skoða aðstæður hjá spænska stórveldinu og mögulega að skrifa undir samning við félagið.

Janus, sem leikur með Pick Szeged í Ungverjalandi, hefur verið sterklega orðaður við Barcelona undanfarna mánuði og nú er næsta víst að hann skiptir yfir til félagsins á næsta ári.

Leikstjórnandinn, sem er 31 árs, er sem stendur að jafna sig á meiðslum sem hann varð fyrir í leik með Pick Szeged á dögunum. Ætti hann að vera klár í slaginn þegar EM hefst um miðjan janúar í byrjun næsta árs.  

mbl.is
Fleira áhugavert
Undarlegt ábyrgðarleysi stjórnvalda Einn á slysadeild eftir þriggja bíla árekstur Sömdu um lækkun tolla og sjaldgæfa málma Reynt að lokka lækna aftur heim
Fleira áhugavert
Fjármálastjóri Landsbankans svarar gagnrýni Gengið hægt að ryðja stíga vegna kröfu borgarinnar Ýmislegt jákvætt í pakkanum Þorbjörg liggur undir feldi