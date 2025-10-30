Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.10.2025 | 15:00

Lið Íslands klárt – enginn Björgvin Páll

Viktor Gísli Hallgrímsson verður í markinu en Björgvin Páll Gústavsson …
Viktor Gísli Hallgrímsson verður í markinu en Björgvin Páll Gústavsson hvílir. mbl.is/Eyþór

Ísland og Þýskaland mætast í vináttulandsleik karla í handbolta í Nürnberg klukkan 18.30 í kvöld.

Landsliðsþjálfarinn Snorri Steinn Guðjónsson valdi 17 leikmenn í verkefnið og eru 16 þeirra á skýrslu í dag en Björgvin Páll Gústavsson er utan hóps að þessu sinni.

Leikurinn verður í beinni textalýsingu á mbl.is.

Lið Íslands í dag:

Markverðir:
Ágúst Elí Björgvinsson, Ribe-Esbjerg  (52/3)
Viktor Gísli Hallgrímsson, Barcelona (70/2)

Aðrir leikmenn:
Arnar Freyr Arnarsson, Melsungen (103/107)
Einar Þorsteinn Ólafsson, HSV Hamburg (23/7)
Elliði Snær Viðarsson, Gummersbach (60/130)
Elvar Örn Jónsson, Magdeburg (89/205)
Gísli Þorgeir Kristjánsson, Madgeburg (71/155)
Haukur Þrastarson, Rhein-Neckar Löwen (44/64)
Óðinn Þór Ríkharðsson, Kadetten Schaffhausen (54/162)
Ómar Ingi Magnússon, Magdeburg (90/325)
Orri Freyr Þorkelsson, Sporting (28/86)
Teitur Örn Einarsson, Gummersbach (36/36)
Stiven Tobar Valencia, Benfica (20/23)
Þorsteinn Leó Gunnarsson, Porto (17/34)
Viggó Kristjánsson, Erlangen (69/211)
Ýmir Örn Gíslason, Göppingen (104/47)

mbl.is
