Missir af leiknum við Ísland – misst rúm fjögur kíló

Justus Fischer verður ekki með þýska landsliðinu gegn því íslenska í vináttuleik í Nürnberg í kvöld vegna veikinda.
Fischer, sem leikur með Hannover-Burgdorf, hefur samkvæmt Bild misst 4,5 kíló á örfáum dögum þar sem hann hefur verið með mikla ælupest.
Hann fann fyrst fyrir veikindunum í leik gegn Magdeburg í þýsku deildinni á sunnudaginn var og hefur lítið skánað síðan.
Leikur Íslands og Þýskalands verður flautaður á klukkan 18.30 og verður í beinni textalýsingu á mbl.is. Alfreð Gíslason þjálfar Þýskaland og mætast liðin aftur á sunnudag.