Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.10.2025 | 11:20

Missir af leiknum við Ísland – misst rúm fjögur kíló

Alfreð Gíslason verður án Justus Fischer í kvöld.
Alfreð Gíslason verður án Justus Fischer í kvöld. AFP/Ina Fassbender

Justus Fischer verður ekki með þýska landsliðinu gegn því íslenska í vináttuleik í Nürnberg í kvöld vegna veikinda.

Fischer, sem leikur með Hannover-Burgdorf, hefur samkvæmt Bild misst 4,5 kíló á örfáum dögum þar sem hann hefur verið með mikla ælupest.

Hann fann fyrst fyrir veikindunum í leik gegn Magdeburg í þýsku deildinni á sunnudaginn var og hefur lítið skánað síðan.

Leikur Íslands og Þýskalands verður flautaður á klukkan 18.30 og verður í beinni textalýsingu á mbl.is. Alfreð Gíslason þjálfar Þýskaland og mætast liðin aftur á sunnudag.

mbl.is
Fleira áhugavert
Allt að 170% hækkun fyrir einstæða foreldra Fara líklega í bílastæðahámarkið Fyrirskipar tilraunir með kjarnorkuvopn Verðbólgan kom á óvart: Ólíklegra að vextir lækki
Fleira áhugavert
Enn tafir á dreifingu Verðbólgan kom á óvart: Ólíklegra að vextir lækki Þorbjörg liggur undir feldi Allt að 170% hækkun fyrir einstæða foreldra