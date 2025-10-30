Patrekur hættur með Stjörnuna

Patrekur Jóhannesson hefur látið af störfum sem þjálfari kvennaliðs Stjörnunnar í handbolta. Ekkert hefur gengið hjá Stjörnuliðinu á leiktíðinni og er það án stiga eftir sex umferðir í úrvalsdeildinni.
Þá tapaði Stjarnan fyrir FH úr 1. deildinni í bikarnum í gær og var það síðasti leikur Patreks með liðið.
Landsliðs- og atvinnumaðurinn fyrrverandi hefur starfað hjá Stjörnunni frá árinu 2020, þjálfað báða meistaraflokka félagsins og var um tíma rekstrarstjóri handknattleiksdeildar.
„Frá því að Patrekur hóf störf fyrir handknattleiksdeild Stjörnunnar hefur átt sér stað mikil uppbygging innan deildarinnar sem hann á stóran þátt í.
Stjarnan þakkar Patta fyrir vel unnin störf og óskar honum velfarnaðar í hverju því sem hann tekur sér fyrir hendur,” segir m.a. í yfirlýsingu félagsins.