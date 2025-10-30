Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.10.2025 | 17:30

Þýskaland – Ísland kl. 18.30, bein lýsing

Ísland leikur við Þýskaland.
Ísland leikur við Þýskaland. Ljósmynd/Kristinn Steinn
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Ísland og Þýskaland eigast við í vináttulandsleik karla í handbolta í Nürnberg klukkan 18.30.

Liðin mætast aftur á sunnudag og er um síðustu leiki beggja liða á árinu að ræða. Alfreð Gíslason þjálfar þýska liðið.

Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.

Þýskaland 0:0 Ísland opna loka
0. mín. Gott kvöld og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá vináttuleik Íslands og Þýskalands handbolta í karlaflokki. Leikið er í Nürnberg.
