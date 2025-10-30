Þýskaland - Ísland, staðan er 38:25

Ísland og Þýskaland eigast við í vináttulandsleik karla í handbolta í Nürnberg klukkan 18.30.
Liðin mætast aftur á sunnudag og er um síðustu leiki beggja liða á árinu að ræða. Alfreð Gíslason þjálfar þýska liðið.
Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.
|Þýskaland
|38:25
|Ísland
|53. mín. Franz Semper (Þýskaland) skoraði mark Skot fyrir utan.
