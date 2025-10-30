Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.10.2025 | 19:53

Þýskaland - Ísland, staðan er 38:25

Ísland leikur við Þýskaland.
Ísland leikur við Þýskaland. Ljósmynd/Kristinn Steinn
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Ísland og Þýskaland eigast við í vináttulandsleik karla í handbolta í Nürnberg klukkan 18.30.

Liðin mætast aftur á sunnudag og er um síðustu leiki beggja liða á árinu að ræða. Alfreð Gíslason þjálfar þýska liðið.

Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.

Leiklýsing

Þýskaland 38:25 Ísland opna loka
53. mín. Franz Semper (Þýskaland) skoraði mark Skot fyrir utan.
