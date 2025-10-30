Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.10.2025 | 6:00

„Veit ekki hvar ég væri ef ekki væri fyrir hann“

„Þetta var ógeðslega erfitt og ég grét örugglega á hverjum einasta degi í heilt ár,“ sagði handboltakonan Ragnheiður Júlíusdóttir í Dagmálum.

Ragnheiður, sem er 28 ára gömul, hefur ekki leikið handbolta frá því að hún greindist með kórónuveiruna í janúar árið 2022 en hún var ein fremsta handboltakona landsins þegar hún greindist.

Vonast til að geta spilað aftur

Vonast til að geta spilað aftur

Leið eins og hún væri föst

Ragnheiður er í sambúð með Arnari Snæ Magnússyni, handboltamanni í Fram, og hafa þau verið saman í þrettán ár.

„Mér fannst allir eins og allir væru að halda áfram með sitt líf nema ég, mér leið eins og ég væri föst,“ sagði Ragnheiður.

„Hann er þolinmóður og yndislegur. Hann er sálfræðimenntaður og hann var alltaf til staðar fyrir mig. Ég veit ekki hvar ég væri ef ekki væri fyrir hann,“ sagði Ragnheiður meðal annars.

Viðtalið við Ragnheiði í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Ragnheiður Júlíusdóttur og Arnar Snær Magnússon.
Ragnheiður Júlíusdóttur og Arnar Snær Magnússon. Ljósmynd/@Ragnheidurjuliusd

