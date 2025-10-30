„Þetta var ógeðslega erfitt og ég grét örugglega á hverjum einasta degi í heilt ár,“ sagði handboltakonan Ragnheiður Júlíusdóttir í Dagmálum.
Ragnheiður, sem er 28 ára gömul, hefur ekki leikið handbolta frá því að hún greindist með kórónuveiruna í janúar árið 2022 en hún var ein fremsta handboltakona landsins þegar hún greindist.
Ragnheiður er í sambúð með Arnari Snæ Magnússyni, handboltamanni í Fram, og hafa þau verið saman í þrettán ár.
„Mér fannst allir eins og allir væru að halda áfram með sitt líf nema ég, mér leið eins og ég væri föst,“ sagði Ragnheiður.
„Hann er þolinmóður og yndislegur. Hann er sálfræðimenntaður og hann var alltaf til staðar fyrir mig. Ég veit ekki hvar ég væri ef ekki væri fyrir hann,“ sagði Ragnheiður meðal annars.
