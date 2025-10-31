Framarar styrkja sig

Handboltakonan Elínborg Katla Þorbjörnsdóttir er gengin til liðs við Fram.
Elínborg kemur til félagsins frá Aftureldingu í Mosfellsbæ en hún er uppalin á Selfossi og var í liði Selfoss sem vann 1. deildina á síðasta tímabili. Hún er þriðji markahæsti leikmaður Aftureldingar í 1. deildinni til þessa á tímabilinu með 12 mörk í fjórum leikjum.
Henni er ætlað að fylla skarðið sem Kristrún Steinþórsdóttir skilur eftir sig en Kristrún er barnshafandi.
Framarar er með 5 stig í sjötta sæti úrvalsdeildarinnar eftir fyrstu sex umferðirnar.