Íþróttir | Handbolti | mbl | 31.10.2025 | 13:46 | Uppfært 14:02

Framarar styrkja sig

Elínborg Katla Guðmundsdóttir.
Elínborg Katla Guðmundsdóttir. Ljósmynd/Fram

Handboltakonan Elínborg Katla Þorbjörnsdóttir er gengin til liðs við Fram.

Elínborg kemur til félagsins frá Aftureldingu í Mosfellsbæ en hún er uppalin á Selfossi og var í liði Selfoss sem vann 1. deildina á síðasta tímabili. Hún er þriðji markahæsti leikmaður Aftureldingar í 1. deildinni til þessa á tímabilinu með 12 mörk í fjórum leikjum.

Henni er ætlað að fylla skarðið sem Kristrún Steinþórsdóttir skilur eftir sig en Kristrún er barnshafandi.

Framarar er með 5 stig í sjötta sæti úrvalsdeildarinnar eftir fyrstu sex umferðirnar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fyrrverandi ráðherrar tjá sig: Skýrslan hneyksli Ráðherra krefst skýringa og gagna um Intra án tafar Ríkislögreglustjóri þarf að taka til í rekstrinum Skjálftinn reyndist stærri: Stærsti frá goslokum
Fleira áhugavert
Skjálftinn reyndist stærri: Stærsti frá goslokum Kínverjar geta stoppað strætó í Ósló Hringveginum lokað á tveimur stöðum Fyrrverandi ráðherrar tjá sig: Skýrslan hneyksli