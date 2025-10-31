Íþróttir | Handbolti | mbl | 31.10.2025 | 11:43

Mikill liðstyrkur á Hlíðarenda

Arnór Snær Óskarsson.
Arnór Snær Óskarsson. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Handknattleikskappinn Arnór Snær Óskarsson er genginn til liðs við uppeldisfélag sitt Val á nýjan leik. 

Arnór, sem er 25 ára, gekk til liðs við Noregsmeistara Kolstad í nóvember á síðasta ári og varð norskur meistari með liðinu í vor.

Hann hélt út í atvinnumennsku árið 2023 og samdi við Rhein-Neckar Löwen í Þýskalandi þar sem hann var í eitt tímabil en hann eyddi seinni hluta tímabilsins 2023-24 á láni hjá Íslendingaliði Gummersbach.

Valsmenn er með tíu stig í fimmta sæti úrvalsdeildarinnar eftir fyrstu átta umferðirnar, tveimur stigum minna en topplið Aftureldingar og Hauka.

Arnór Snær Óskarsson og Ágúst Jóhannsson, þjálfari Vals.
Arnór Snær Óskarsson og Ágúst Jóhannsson, þjálfari Vals. Ljósmynd/Valur

