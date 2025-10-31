Mikill liðstyrkur á Hlíðarenda

Handknattleikskappinn Arnór Snær Óskarsson er genginn til liðs við uppeldisfélag sitt Val á nýjan leik.
Arnór, sem er 25 ára, gekk til liðs við Noregsmeistara Kolstad í nóvember á síðasta ári og varð norskur meistari með liðinu í vor.
Hann hélt út í atvinnumennsku árið 2023 og samdi við Rhein-Neckar Löwen í Þýskalandi þar sem hann var í eitt tímabil en hann eyddi seinni hluta tímabilsins 2023-24 á láni hjá Íslendingaliði Gummersbach.
Valsmenn er með tíu stig í fimmta sæti úrvalsdeildarinnar eftir fyrstu átta umferðirnar, tveimur stigum minna en topplið Aftureldingar og Hauka.