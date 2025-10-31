Versta frammistaða landsliðsins undir stjórn Snorra?

Íslenska karlalandsliðið í handbolta sá aldrei til sólar þegar liðið mætti Þýskalandi í vináttulandsleik í Nürnberg í Þýskalandi í gær.
Leiknum lauk með ellefu marka sigri Þýskalands, 42:31, en liðin mætast aftur í München á sunnudaginn kemur.
Handkastið.net fór ófögrum orðum um frammistöðu íslenska liðsins í leiknum og talaði meðal annars um verstu frammistöðu landsliðsins undir stjórn Snorra Steins Guðjónssonar sem tók við liðinu í júní árið 2023.
„Þetta var ein daprasta frammistaða sem liðið hefur sýnt undir stjórn Snorra Steins Guðjónssonar,“ segir meðal annars í umfjöllun Handkastsins um leikinn.
„Hausverkur þjálfarateymisins er mikill fyrir þann leik og margt sem þarf að fara yfir til að betrumbæta leik liðsins.
Allt frá markvörslu, varnarleik, hlaup til baka, upphlaup, uppstilltur sóknarleikur og ég tala nú ekki um vítaskotin en Andreas Wolff varði fjögur víti og þá fór eitt vítakast Íslands framhjá markinu,“ segir ennfremur í umfjölluninni.