Alfreð hissa á íslenska liðinu

Íslenska karlalandsliðið í handbolta fékk skell gegn því þýska, 42:31, í fyrri vináttuleik liðanna í Nürnberg síðastliðið fimmtudagskvöld.
Alfreð Gíslason þjálfar þýska liðið og úrslitin í leiknum komu Akureyringnum á óvart, en íslenska liðið átti aldrei möguleika í hans lið.
„Íslendingar geta mun betur,“ byrjaði hann í viðtali sem birt var á heimasíðu þýska sambandsins. „Stóri munurinn var markvarslan, Andi Wolff varði 19-20 skot á meðan hinum megin voru skotin fimm,“ bætti hann við.
„Íslenska liðið er sterkt og sóknarlínan þeirra sérstaklega. Ég átti ekki von á svona stórum sigri,“ sagði Alfreð.
Ísland fær tækifæri til að gera betur þegar liðin mætast aftur á morgun, í München klukkan 16.15.