Íþróttir | Handbolti | mbl | 1.11.2025 | 10:21

Alfreð hissa á íslenska liðinu

Alfreð Gíslason
Alfreð Gíslason mbl.is/Kristinn Magnússon

Íslenska karlalandsliðið í handbolta fékk skell gegn því þýska, 42:31, í fyrri vináttuleik liðanna í Nürnberg síðastliðið fimmtudagskvöld.

Alfreð Gíslason þjálfar þýska liðið og úrslitin í leiknum komu Akureyringnum á óvart, en íslenska liðið átti aldrei möguleika í hans lið.

„Íslendingar geta mun betur,“ byrjaði hann í viðtali sem birt var á heimasíðu þýska sambandsins. „Stóri munurinn var markvarslan, Andi Wolff varði 19-20 skot á meðan hinum megin voru skotin fimm,“ bætti hann við.

„Íslenska liðið er sterkt og sóknarlínan þeirra sérstaklega. Ég átti ekki von á svona stórum sigri,“ sagði Alfreð.

Ísland fær tækifæri til að gera betur þegar liðin mætast aftur á morgun, í München klukkan 16.15.

mbl.is
