ÍR upp að hlið toppliðs Vals

ÍR hafði betur gegn Haukum, 30:26, á heimavelli í úrvalsdeild kvenna í handbolta á heimavelli sínum í Skógarseli í dag. Leikurinn var liður í 7. umferðinni.
ÍR-ingar eru í öðru sæti með tíu stig, jafnmörg stig og topplið Vals. Haukar eru í fimmta sæti með sjö stig.
Mikið jafnræði var með liðunum framan af en í stöðunni 10:10 skoraði ÍR sex af næstu sjö mörkum leiksins og var staðan í hálfleik 16:11. Haukar minnkuðu muninn í tvö mörk í seinni hálfleik en nær komust gestirnir ekki.
Mörk ÍR: Sara Dögg Hjaltadóttir 9, Matthildur Lilja Jónsdóttir 8, Anna María Aðalsteinsdóttir 4, Katrín Tinna Jensdóttir 3, Sigrún Ása Ásgrímsdóttir 2, Vaka Líf Kristinsdóttir 2, Ásthildur Bertha Bjarkadóttir 1, Dagbjört Ýr Ólafsdóttir 1.
Varin skot: Sif Hallgrímsdóttir 10.
Mörk Hauka:Jóhanna Margrét Sigurðardóttir 7, Embla Steindórsdóttir 7, Rakel Oddný Guðmundsdóttir 5, Sonja Lind Sigsteinsdóttir 2, Thelma Melsted Björgvinsdóttir 2, Ragnheiður Ragnarsdóttir 1, Ebba Guðríður Ægisdóttir 1, Aníta Eik Jónsdóttir 1.
Varin skot: Sara Sif Helgadóttir 11.