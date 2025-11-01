Líkaminn í baklás og taugakerfið hrundi

„Ég er með undirliggjandi sjúkdóm sem heitir POTS,“ sagði handboltakonan Ragnheiður Júlíusdóttir í Dagmálum.
Ragnheiður, sem er 28 ára gömul, hefur ekki leikið handbolta frá því að hún greindist með kórónuveiruna í janúar árið 2022 en hún var ein fremsta handboltakona landsins þegar hún greindist.
Ragnheiður hefur glímt við mikil veikindi eftir að hún greindist með kórónuveiruna og er óvíst hvort hún leiki aftur handbolta.
„Það var mikið að gera hjá mér, ég var í 100 prósent vinnu, í námi og í handboltanum í Fram og landsliðinu. Mér fannst kerfið mitt byrja að hrynja eftir bólusetningarnar,“ sagði Ragnheiður.
„Ég náði að æfa og spila um haustið en í desember og janúar var ég orðin mjög slæm. Ég næ samt að spila og æfa alveg þangað til ég fæ kórónuveiruna. Fljótlega eftir þetta fór mér að líða skringilega. Ég var orkulaus, mig svimaði mikið og ég gat varla gengið eða staðið.
Viku seinna reyni ég að mæta á æfingu og ég gat ekkert. Ég gat ekki hoppað eða skotið. Líkaminn fór í algjöran baklás. Taugakerfið mitt hrundi. Næstu mánuði varð þetta svo verra og verra.
Það var erfitt að stíga út úr húsi, fara í sturtu og fá sér ristabrauð. Mér leið eins og ég væri orðin 105 ára, í 24 ára gömul líkama. Það er erfitt að útskýra þetta en þetta var mikil síþreyta sem ég var að takast á við og ég er ennþá að takast á við hana,“ sagði Ragnheiður meðal annars.
