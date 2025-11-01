Stjarnan sótti fyrsta stigið í Garðabæ

Stjarnan og KA/Þór skildu jöfn, 22:22, er liðin mættust í 7. umferð Olísdeildar kvenna í handbolta í dag.
KA/Þór er því í 3. sæti deildarinnar með níu stig á meðan Stjarnan er á botninum með aðeins eitt stig.
Tinna Valgerður Gísladóttir var markahæst í dag þar sem hún skoraði 9 mörk fyrir KA/Þór. Natasja Hammer var markahæst í liði Stjörnunnar en hún gerði sex.
Mörk Sjörnunnar: Tinna Valgerður Gísladóttir 9, Trude Blestrud Hakonsen 4, Unnur Ómarsdóttir 3, Anna Þyrí Halldórsdóttir 2, Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 1, Kristín A. Jóhannsdóttir, 1 Susanne Denise Pettersen 1, Lydía Gunnþórsdóttir 1.
Mörk Sjörnunnar: Natasja Hammer 6, Aníta Björk Valgeirsdóttir 4, Inga Maria Roysdottir 4, Vigdís Arna Hjartardóttir 3, Hanna Guðrún Hauksdóttir 2, Brynja Katrín Benediktsdóttir 1, Eva Björk Davíðsdóttir 1, Rakel Dórothea Ágústsdóttir,