Valur valtaði yfir Selfoss

Elísa Elíasdóttir skoraði átta mörk.
Valur átti ekki í neinum vandræðum með að vinna Selfoss er liðin mættust í 7. umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta á Hlíðarenda í dag.

Urðu lokatölur 45:21 en staðan í hálfleik var 24:7. Valskonur eru á toppnum með tólf stig eftir sjö leiki. Selfoss er í sjöunda sæti með tvö stig.

Þórey Anna Ásgeirsdóttir var markahæst hjá Val með níu mörk. Elísa Elíasdóttir gerði átta. Hulda Hrönn Bragadóttir skoraði fimm fyrir Selfoss.

Mörk Vals: Þórey Anna Ásgeirsdóttir 9, Elísa Elíasdóttir 8, Lilja Ágústsdóttir 5, Lovísa Thompson 4, Arna Karitas Eiríksdóttir 4, Thea Imani Sturludóttir 4, Laufey Helga Óskarsdóttir 3, Guðrún Hekla Traustadóttir 2, Hildur Björnsdóttir 2, Ásthildur Jóna Þórhallsdóttir 2, Auður Ester Gestsdóttir 2.

Varin skot: Hafdís Renötudóttir 11, Oddný Mínervudóttir 2.

Mörk Selfoss: Hulda Hrönn Bragadóttir 5, Mia Kristin Syverud 4, Sara Dröfn Rikharðsdóttir 2, Arna Kristín Einarsdóttir 2, Ída Bjarklind Magnúsdóttir 2, Sylvía Bjarnadóttir 2, Hulda Dís Þrastardóttir 2, Emelía Ósk Aðalsteinsdóttir 1, Katla Björg Ómarsdóttir 1.

Varin skot: Sara Xiao Reykdal 6, Ágústa Tanja Jóhannsdóttir 2.   

