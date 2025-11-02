Íþróttir | Handbolti | mbl | 2.11.2025 | 20:20

Eyjasigur í Úlfarsárdal

Sandra Erlingsdóttir var frábær í liði ÍBV og skoraði tólf …
Sandra Erlingsdóttir var frábær í liði ÍBV og skoraði tólf mörk í kvöld. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

ÍBV sigraði Fram 34:33 á útivelli í úrvalsdeild kvenna í handbolta en leikið var í Framheimilinu í Úlfarsárdal í kvöld.

Með sigrinum fer ÍBV í 2. sæti deildarinnar með 10 stig, tveimur stigum frá toppliði Vals. Fram situr í 6. sæti deildarinnar með 5 stig. 

Framkonur byrjuðu leikinn betur og voru yfir 8:5 eftir níu mínútna leik. Þá tók ÍBV leikhlé, sem virtist gefa góða raun því Eyjakonur skoruðu næstu fjögur mörk leiksins og komust yfir 9:8.

Eyjakonur sigu síðan fram úr í seinni hluta fyrri hálfleiks og komust mest átta mörkum yfir 20:12 þegar fjórar mínútur voru eftir af fyrri hálfleik.

Framarar löguðu stöðuna með tveimur mörkum í blálok fyrri hálfleiks, en gestirnir úr Eyjum voru með sex marka forystu í hálfleik 20:14. 

Eyjakonur héldu dampi og voru með sex marka forystu 31:25 þegar tíu mínútur lifðu leiks. Framkonur gáfust þó alls ekki upp og skoruðu næstu fjögur mörkin og breyttu stöðunni í 31:29. 

Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín tókst svo að jafna leikinn í 33:33 þegar ein og hálf mínúta var til leiksloka. Sandra Erlingsdóttir skoraði úr vítakasti þegar 29 sekúndur voru eftir og kom ÍBV í 34:33 og reyndist það vera sigurmark leiksins.

Sandra Erlingsdóttir og Birna Berg Haraldsdóttir drógu vagninn í liði ÍBV. Sandra skoraði 12 mörk, þar af 6 úr vítum, og Birna skoraði 10 mörk. Þá var Amalia Froland öflug í markinu, en hún varði 13 skot og var með 45% markvörslu.

Dagmar Guðrún Pálsdóttir var markahæst í liði Fram með 7 mörk og Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín og Hulda Dagsdóttir komu næstar með 6 mörk hvor. Þá átti Ethel Gyða Bjarnasen frábæran leik í marki Fram og varði 15 skot og var með 48% markvörslu.

